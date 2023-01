Augsburg

11:04 Uhr

Wasser in Bädern bleibt kalt: Weniger Kinder kommen zum Schwimmen

Plus Der Gesamtelternbeirat und die DLRG sehen zunehmend Probleme beim Kinderschwimmen wegen der Temperaturabsenkung. Die Stadt Augsburg hält aus Energiespargründen an den 25 Grad fest.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Temperaturabsenkung in den städtischen Bädern aufgrund der Energiekrise sorgt nach den Erfahrungen von mehreren Monaten jetzt für Kritik. Der Gesamtelternbeirat der städtischen Grund- und Mittelschulen hält die Temperatur von 25 Grad für deutlich zu niedrig. Die Temperaturabsenkung um zwei Grad in den großen Becken (Lehrschwimmbecken sind ausgenommen, ebenso das Stadtbad) sorge für frierende Kinder. "Viele Eltern lassen ihre Kinder bewusst zu Hause, wenn der Schwimmunterricht auf dem Stundenplan steht", so der Gesamtelternbeirat auf Anfrage unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen