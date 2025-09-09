Wasser raus: Stadtbäche und Kanäle in Augsburg werden abgelassen

Augsburg hat eben nicht nur Lech und Wertach als große Flüsse. Es gibt auch viele Kanäle und Stadtbäche. Das Ritual ist bekannt: Kanäle und Bäche werden regelmäßig abgelassen. Sprich: sie führen zu diesem Zeitpunkt kaum Wasser. Ab Samstag, 13. September, finden die Herbstablässe statt. Dies teilt die Stadt Augsburg mit.

Auf der Lechseite starten die Arbeiten am 13. September

Wie es weiter heißt, sind Bauarbeiten und Unterhaltsarbeiten Grund für das Ablassen. Zur Sicherstellung des gefahrlosen Wasserabflusses werden Baumteile und andere Gegenstände, die im Wasser liegen, entfernt. Auf der Lechseite starten die Arbeiten am Samstag, 13. September, und laufen bis Montag, 29. September. Auf der Lochbachseite starten die Arbeiten am Samstag, 11. Oktober, und sind bis Donnerstag, 23. Oktober abgeschlossen.

Das Prozedere wiederholt sich. Im Frühjahr und Herbst werden regelmäßig Bäche und Kanäle in Augsburg jeweils für mehrere Wochen abgelassen. Gründe sind die Instandhaltung der Uferwände und Gewässersohlen sowie der Rückschnitt von Gräsern und Sträuchern am Uferrand, so die Stadt.

Worauf Grundstückseigentümer achten müssen

Wichtig: Baustellen, die während der Ablass-Zeiten von Anliegern am Gewässer durchgeführt werden, müssen beim städtischen Mobilitäts- und Tiefbauamt rechtzeitig angezeigt werden. Wer Arbeiten durchführt, muss unter anderem auf das Naturschutzgesetz Rücksicht nehmen, heißt es weiter. Aus Gründen des Natur- und Tierschutzes werden alle abgelassenen Bäche für die oben genannten Ablass-Zeiten mit Restwasser gefüllt sein. Die Menge des Restwassers und die daraus resultierenden Wasserstände richten sich nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, heißt es. Wie viel Restwasser sich in Kanälen und Bächen befindet, hängt auch vom Regen ab.