Wasser stopp: Augsburger Herkulesbrunnen wird saniert

Die Stadt Augsburg wird ab kommenden Montag mit der Sanierung des Herkulesbrunnens in der Maximilianstraße beginnen. Zur Vorbereitung wird bereits am Mittwoch, 6. August, das Wasser abgestellt. Im Wesentlichen geht es bei den Arbeiten um Schäden an Abdichtungen und Fugen, Kalk an der Brunnensäule und die Erneuerungen von Wasserleitungen in den Bronzefiguren.

Bis zum voraussichtlichen Ende der Sanierungsarbeiten wird die Verkehrsinsel in der Maximilianstraße, auf der der Brunnen liegt, eingezäunt. Eine Inbetriebnahme lohnt wegen der Winterpause dann nicht mehr, sodass der Brunnen erst im Frühjahr 2026 wieder plätschern wird. Die Kosten liegen bei 135.000 Euro. „Der Herkulesbrunnen ist ein wichtiges Ensemblestück des Augsburger Unesco-Welterbes. Deshalb hat die Sanierung einen besonderen Stellenwert“, so Baureferent Steffen Kercher. Gefördert wird die Sanierung von der Bayerischen Landesstiftung und dem Bezirk Schwaben.

Die Stadt hatte 2024 in einem Bericht an mehreren Brunnen Schäden zusammengefasst, etwa am Augustusbrunnen, der im Technikkeller eine Notabstützung benötigte. Auch an weiteren Brunnen gebe es Handlungsbedarf. Zuletzt hatte der Stadtrat beschlossen, die Zahl der neu geplanten Brunnen im Hinblick auf die Unterhaltskosten zu beschränken.