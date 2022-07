Wassertemperatur in Freibädern wird reduziert: Wie groß ist der Effekt?

Die Stadt Augsburg rechnet noch. Der Betrag dürfte wohl im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Der Stadtspitze geht es nicht allein um das Finanzielle.

27, 26, 25. Nein, das sind in diesem Fall keine Lottozahlen. Die Zahlen zeigen an, wie es in den Becken in Augsburgs Freibädern immer kälter wird. Oder ist die Wassertemperatur warm genug? Darüber entscheiden die Gäste im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Denn diese Becken sind beheizt. Die Stadt Augsburg hat die Temperaturen reduziert, um Energie zu sparen. Positiver Begleiteffekt ist, dass auch Kosten eingespart werden. Wie hoch diese sind, rechnet das städtische Bäderamt noch aus. Im Freibad Lechhausen muss nicht gerechnet werden. Das Becken wird nicht beheizt.

Im Vorjahr lag die Wassertemperatur bei 27 Grad in Augsburgs Freibädern

Mit Beginn der Freibadsaison war die Temperatur von 27 auf 26 Grad gesenkt worden. Jetzt sind es 25 Grad, wobei die Kinder- und Lehrbecken davon vorerst ausgenommen sind. Die Reduzierung der Wassertemperatur gehört zum Maßnahmenpaket der Stadt Augsburg, um den Energieverbrauch zu senken.

Seit vergangener Woche gilt die neue Regelung. Ein Aufschrei von Badegästen blieb bislang aus. Das Bäderamt kann derzeit nicht beziffern, wie hoch die finanziellen Einsparungen sind. Ein Blick nach Regensburg lässt zumindest eine Tendenz erkennen. Wahrscheinlich geht es um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Regensburg möchte demnach 10.000 bis 15.000 Euro mit einer Temperaturabsenkung erreichen. Es geht um drei Bäder.

Beim Beleuchtungsabend machte die Stadt einen Rückzieher

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hatten zuletzt betont, dass es beim Maßnahmenpaket nicht nur um das Sparen gehe. Vielmehr sollte die Bevölkerung für das Thema Energiesparen sensibilisiert werden. Im Fall der Beleuchtungsabende im Botanischen Garten machte die Stadt einen Rückzieher. Sie sollten erst abgeschafft werden, bleiben aber in reduzierter Form. An Samstagen bis August ist der Botanische Garten bis 22.30 Uhr geöffnet. Zuletzt war um Mitternacht Schluss. Die Stadt hatte ermittelt, dass das finanzielle Einsparvolumen bei 25 Euro pro Beleuchtungsabend liegt. Dem Botanischen Garten fehlten dann aber bei einem Verzicht Mehreinnahmen von 4000 Euro.

