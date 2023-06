Augsburg

vor 53 Min.

Wechsel in beliebtem Augsburger Lokal: Er wird der neue Wirt des Kappenecks

Plus Ende Juni schließt das Kappeneck in der Jakobervorstadt. Wenige Monate später soll es mit einem neuen Inhaber und neuen Ideen weitergehen.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Seit vielen Jahren kocht Sandro de Nobili im Viktor im Bismarckviertel, seit 2016 als Chefkoch. Für das Lokal - eine Institution in Augsburg - findet er nur positive Worte. "Ich liebe den Laden." Er habe dort viele Freiheiten genossen und gemeinsam mit dem Team viel Spaß gehabt. Und doch verlässt er das Viktor in wenigen Monaten auf eigenen Wunsch. Eine neue Herausforderung wartet: Er übernimmt das Kappeneck - ebenfalls ein bekanntes und beliebtes Lokal - in der Jakobervorstadt.

Bis Ende Juni ist das Kappeneck noch geöffnet - dann schließt es. Aber nicht für immer, sondern nur vorübergehend. Der Augsburger Gastronom Helmut Hengelmann ist dort als Wirt des gemütlichen Stadtteillokals 2010 mit eingestiegen, seit 2016 führt er es alleine. In wenigen Wochen ist für ihn dort Schluss - aus mehreren Gründen, auch die Folgen der Corona-Krise gehören dazu, zieht der Koch einen Schlussstrich. Nicht, ohne seine Nachfolge geregelt zu haben. Denn vor einiger Zeit habe Hengelmann selber Sandro de Nobili angesprochen, ob er sich vorstellen könne, das Kappeneck zu übernehmen. "Ich habe eine sehr enge Bindung zu dem Lokal, weil ich dort in Nähe aufgewachsen bin und meine Mutter dort viele Jahre gearbeitet hat", erklärt der 36-Jährige. Er sei somit ein Stammgast von klein auf und auch in den vergangenen Jahren immer gerne als Gast hingegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen