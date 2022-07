Wechselgeld aus der Hand gerissen und davongelaufen

Ein 37-Jähriger verstaut gerade seine Zigaretten, als ein Unbekannter ihm die 40 Euro Wechselgeld entreißt.

Ein 37-jähriger Mann kaufte am Sonntag gegen 21.30 Uhr im Kiosk am Oberhauser Bahnhof (Helmut-Haller-Platz) Zigaretten und ging wieder nach draußen. Sein Wechselgeld (zwei 20 Euroscheine) hielt er dabei noch in der Hand, während er das Kleingeld und die Zigaretten verstaute. In diesem Moment näherte sich von hinten ein Unbekannter und entriss ihm laut Polizei die Scheine. Der männliche Täter flüchtete anschließend in Richtung Grafstraße, wo ihn der nacheilende Geschädigte dann aus den Augen verlor.

Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank, afrikanisches Aussehen mit kurzen krausen Haaren, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schlappen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810. (ziss)