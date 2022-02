Augsburg

vor 43 Min.

Weder saniert noch neu vermietet: Das Höhmannhaus bleibt ein Problemfall

Plus Vor drei Jahren kündigte die Stadt an, die Immobilie in der Maximilianstraße zu sanieren. Passiert ist seitdem nichts. Auch ein anderes Vorhaben steckt noch immer in den Anfängen.

Von Nicole Prestle

Die Debatte um die niedrigen Mieten im Höhmannhaus endete mit einer Kündigung und einem Versprechen: Im Februar 2019 löste die Stadt Augsburg den Mietvertrag mit einer Augsburger Anwaltskanzlei, die rund 50 Jahre in dem Gebäude in der Maximilianstraße 48 gesessen hatte. Es war der Höhepunkt eines Streits, der sich über fast ein Jahr zog und in dem erst Augsburgs Kunstsammlungsleiter, wegen ihres Immobilienmanagements zunehmend aber auch die Stadt in Bedrängnis geriet. Die Stadt kündigte daraufhin Konsequenzen an: Einerseits sollte das denkmalgeschützte, aber baulich stark vernachlässigte Höhmannhaus saniert werden, andererseits die Liegenschaftsverwaltung neu organisiert werden. Drei Jahre später ist weder das eine noch das andere passiert.

