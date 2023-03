Weg frei für Hunderte neue Wohnungen? Bahnpark und Investor einigen sich

Plus Das große Areal zwischen Bahnpark und Messe in Augsburg soll bebaut werden. Zuletzt aber gab es einen Konflikt zwischen einer Immobilienfirma und dem Museum.

Es ist eines der ambitioniertesten Bauprojekte, die in Augsburg in den kommenden Jahren verwirklicht werden sollen: Auf einem gut 80.000 Quadratmeter großen Gelände an der Firnhaberstraße, das südlich des historischen Bahnparks im Hochfeld liegt, sollen einmal Wohnungen entstehen, möglicherweise Hunderte, dazu Gewerbeflächen, die genauen Details stehen noch nicht fest. Es ist ein Vorhaben mit gewissen Hürden, wie zuletzt ein Verfahren am Landgericht zeigte. Darin hatte eine Projektgesellschaft des Düsseldorfer Unternehmens "Gerchgroup", die Eigentümerin der Liegenschaften ist, die Firma verklagt, die hinter dem angrenzenden Bahnpark-Museum steht. Ein Streit, der nun offenbar vom Tisch ist.

Wie Bahnpark-Geschäftsführer Markus Hehl unserer Redaktion auf Anfrage bestätigt, habe man sich außergerichtlich geeinigt. Der Streit sei "einvernehmlich und abschließend beigelegt worden", sagt Hehl. Hintergrund des Konfliktes war nach Informationen unserer Redaktion ein Streit um die Nutzungsrechte einiger stillgelegter Gleise gewesen, die auf der Fläche verlaufen, die inzwischen der Solidas Gerch Augsburg Projektentwicklung 1.0. gehört. 2021 hatte die Gerchgroup vermeldet, man wolle die Flächen im Rahmen eines "Joint Ventures" gemeinsam mit der Augsburger Firma Solidas gestalten, also in einer Unternehmenskooperation. Einem aktuellen Auszug aus dem Handelsregister zufolge halten Gesellschaften der Gerchgroup allerdings fast 100 Prozent der gemeinsamen Firma.

Bahnareal in Augsburg: Schon der dritte Immobilienentwickler versucht sich

Für die Gleise waren im Grundbuch noch sogenannte Dienstbarkeiten zugunsten des Bahnparks eingetragen. Die Projektgesellschaft verklagte die Firma hinter dem Museum und verlangte nach Angaben des Landgerichtes, dass dieser Passus im Grundbuch gelöscht wird, der Bahnpark wollte dies nicht und argumentierte, es bestehe dazu auch keine vertragliche Verpflichtung.

Der Rechtsstreit war komplex: Zwar hat der Bahnpark für etliche Gleise eine "Stilllegungsvereinbarung" unterzeichnet, ob dies für die betreffenden Abschnitte gilt und was dies bedeutete, war offenbar strittig. Nach Auskunft des Gerichtes trug der Bahnpark vor, man habe einige Gleise bewusst nicht in der Vereinbarung aufgenommen, um weiter die Option zu haben, eine Dampflokhalle eigenständig entwickeln zu können.

Details zur jetzigen Einigung mit dem Immobilieninvestor nennt Bahnpark-Chef Hehl nicht. Nur so viel: Der Bahnpark sei "in seinem Bestand gesichert". Auch die Gerchgroup bestätigt auf Anfrage, dass es einen Vergleich gibt, den das Gericht nun noch bestätigen müsse.

Eine mögliche Bebauung des zentral gelegenen, brachliegenden alten Bahngeländes gilt als komplexes Unterfangen; die Liegenschaften gingen in den vergangenen Jahren durch die Hände mehrerer Immobilienfirmen. Ein Sprecher des Düsseldorfer Unternehmens sagte zuletzt, der Baubeginn für das Areal sei "noch vollkommen offen". Man führe konstruktive Gespräche und Abstimmungen mit der Stadt, "die natürlich auch Interesse an neuem Wohnraum in Augsburg hat".