Augsburg

06:30 Uhr

Wegen Anwohnerklagen: Das Antons muss seinen Biergarten schließen

Plus Vor einem Jahr haben neue Pächter das Lokal im Antonsviertel übernommen, diese Saison wollten sie richtig durchstarten. Doch daraus wird nichts. Eine Hoffnung bleibt.

Von Leonhard Pitz

Anfang April muss für das Ehepaar Häuser eine kleine Welt eingestürzt sein. Gerade war die Biergartensaison in ihrem Lokal Antons, dem früheren "Mohrenkönig" im Antonsviertel, angelaufen. An den wärmeren Tagen saßen bereits die ersten Gäste draußen. Doch am ersten April kam ein Bescheid der Stadt: Die Außenbewirtung sei untersagt. "Ich dachte wirklich, das ist ein Aprilscherz", sagt Michaela Häuser. Doch das war es nicht, Anwohner hatten gegen den Biergarten geklagt, zudem fehlt offenbar seit Jahrzehnten eine Baugenehmigung. Für die Gaststätte fällt ohne ihren "Kastaniengarten" im Sommer nun die Haupteinnahmequelle weg.

