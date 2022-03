Wegen Corona-Infektionen bleibt das Bürgerbüro Lechhausen geschlossen

Bis auf Weiteres ist das Bürgerbüro in der Neuburger Straße in Augsburg-Lechhausen geschlossen. Bürger sollen auf die anderen Standorte ausweichen.

Das Bürgerbüro Lechhausen in der Neuburger Straße 20 hat bis auf Weiteres geschlossen. Laut Stadt wurden mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort positiv auf Corona getestet. Bereits vereinbarte Termine will die Stadt nach Möglichkeit auf andere Standorte verteilen. Bürger und Bürgerinnen mit Termin werden kontaktiert. Neue Termine können aktuell in Lechhausen nicht gebucht werden. Alternativ stehen die Standorte Hochzoll, Stadtmitte, Haunstetten und Kriegshaber offen. (skro)

