Wegen der Energiekrise startet die Stadt bald mit den Wärmeinseln

Die Stadt hat 23 öffentliche Orte aufgelistet, wo sich Menschen aufhalten und aufwärmen können. Aufgrund von hohen Energiekosten gibt es einen erhöhten Beratungsbedarf.

Öffentlich zugängliche und beheizte Räume stehen Bürgerinnen und Bürgern ab Montag, 19. Dezember, zum Tagesaufenthalt zur Verfügung. 23 Wärmeinseln hat das Sozialreferat im Stadtgebiet bislang zusammengetragen, darunter Eingangsbereiche von Hallenbädern, Museen, Stadtbücherei und Stadtteil-Büchereien. Angesichts der Energiepreisexplosion will die Stadt dafür sorgen, dass es Orte gibt, an denen sich die Menschen aufwärmen können.

„Die Wärmeinseln bieten bewusst keine Konkurrenz zu bestehenden gastronomischen Angeboten wie Cafés oder Läden. In den Wärmeinseln besteht keine Notwendigkeit, Waren zu konsumieren oder ein kostenpflichtiges Angebot wahrzunehmen. Auch ist jedem freigestellt, wie lange man sich dort aufhält“, erläutert Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU). Im Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss wurde das nun entwickelte Konzept der Wärmeinseln vorgestellt. An allen Orten gebe es Sitzmöglichkeiten und es stünden Toiletten zur Verfügung. Ein darüber hinaus gehendes Angebot sei nicht zwingend vorgesehen, sei den Anbietern aber freigestellt.

23 Orte hat die Stadt bislang zusammengetragen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger künftig aufhalten und aufwärmen können. Der Aufkleber weist auf sie hin. Foto: Stadt Augsburg

In der Liste, die 23 Orte umfasst und in die auch weitere Wärmepunkte aufgenommen werden (Meldung unter Telefon 0821/324-3040 oder sozialreferat@augsburg.de) sind Räumlichkeiten von städtischen Dienststellen, sozialen Trägern und Kirchengemeinden erfasst, wie der Moritzpunkt, MGT Herrenbach, Roncallihaus oder Gemeinde St. Anna. Jeder Ort verfügt über verschiedene Öffnungstage: Es gibt solche, die (fast) jeden Tag geöffnet haben. Angebote von den Kirchengemeinden in den Stadtteilen hätten oftmals an einzelnen Tagen geöffnet. Das Sozialreferat empfiehlt deshalb, sich vorab informieren. Einen Überblick gibt es im Internet unter www.augsburg.de/waermeinsel und unter der Telefonnummer 0821/324-0. Ein Flyer, der über die Wärmeinseln informiert, liegt in den städtischen Dienststellen aus. Am Eingang ist jede Wärmeinsel an einem Aufkleber zu erkennen.

Eine Hotline soll Bürger schnell zu den richtigen Ansprechpartnern lotsen

Aufgrund der Existenzängste der Menschen sei erhöhter Gesprächsbedarf festzustellen, teilt das Sozialreferat auf Anfrage mit. Seit Versand der erhöhten Gas- und Stromabschlagszahlungen durch Energieversorgungsunternehmen wären telefonischen Nachfragen beziehungsweise Beratungsgespräche angestiegen. Die Größenordnung könne nicht quantifiziert werden. Das Sozialreferat weist darauf hin, dass es neben den gesetzlichen Möglichkeiten eine Vielzahl von freiwilligen Leistungen gebe, die man in Anspruch nehmen könnte. So könnten sich Bürger durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Armutsprävention (Existenz- und Schuldnerberatung) unter Einbeziehung von ehrenamtlichen Helfern (Sozialpaten) beraten lassen. Von den Augsburger Programmen "Kinderchancen" und "Kleine Hilfen" könnten Familien mit Kindern, Alleinstehende, Seniorinnen und Senioren sowie alleinerziehende Personen profitieren.

Damit Rat suchende Augsburgerinnen und Augsburger künftig möglichst schnell an die zuständigen Stellen verwiesen werden können, soll es bald eine Soziallotsen-Hotline geben. "Der Start dieser Hotline wird für den Januar 2023 angestrebt. Hierzu sind technische und personalrelevante Anforderungen zu klären", heißt es aus dem Sozialreferat.

