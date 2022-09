Wegen der Oldtimerschau fallen Parkplätze in der Maximilianstraße weg

Am Sonntag rücken in der Augsburger Innenstadt historische Fahrzeuge in den Blickpunkt. Falschparker werden abgeschleppt.

Traditionell findet am letzten Sonntag im September die Fuggerstadt Classic Oldtimer-Rallye in der Maximilianstraße in Augsburg statt. Am 25. September fahren wieder viele historische Fahrzeuge vor. Damit für sie Platz vorhanden ist, müssen andere Autos weg. Am Sonntag gilt ab 5 Uhr ein absolutes Park- und Halteverbot in der Maximilianstraße. Darauf weist die Stadt Augsburg frühzeitig hin.

Sie tut dies nicht ohne Grund. In früheren Jahren mussten immer wieder Falschparker abgeschleppt werden. Die Oldtimer werden am Sonntag in der Maximilianstraße aufgereiht. Die kleine Bühne steht vor dem Hotel Maximilian's. Um 10.15 Uhr startet das erste Fahrzeug. Ab 8 Uhr stehen die Fahrzeuge an der Straße. Mittags gegen 12 Uhr kommen die E-Fahrzeuge. Deren Start ist für 14 Uhr vorgesehen.

Am Sonntag wird die Maximilianstraße für den motorisierten Individualverkehr von 5 Uhr bis 24 Uhr gesperrt. Im Bereich zwischen dem Moritzplatz und Ulrichsplatz gilt zudem ein absolutes Park- und Halteverbot auf öffentlichen Flächen. Abgestellte Fahrzeuge müssen bis spätestens 5 Uhr aus diesem Bereich entfernt werden.

Oldtimerschau: Die Taxistellplätze werden in die Hallstraße verlegt

Die Schwerbehindertenstellplätze und Taxistandplätze werden in die Hallstraße verlegt. Auch die E-Ladestation am Ulrichsplatz sei für die Dauer der Sperrung nicht nutzbar, teilt die Stadt Augsburg weiter mit.