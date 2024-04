Augsburg

19:35 Uhr

Wegen Kontroverse um St. Konrad? Pfarrer Weidner verlässt Augsburg

Plus Pfarrer Bernd Weidner kündigt seinen Abschied von der Pfarrgemeinde Oberhausen-Bärenkeller an. Er zieht damit wohl Konsequenzen aus einem anhaltenden Konflikt.

Von Max Kramer

Für die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher der Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller war an diesem Sonntag zunächst alles wie gewohnt. Doch was sie dann von Pfarrer Bernd Weidner zu hören bekamen, überraschte viele. Der Geistliche kündigte seinen Abschied an – und fand dabei Worte, die nachdenklich waren, aber auch deutlich. Sie deuten darauf hin, dass sein Schritt auch die Konsequenz aus dem Konflikt rund um die Kirche St. Konrad ist.

Nicht nur, aber eben auch in St. Konrad geht die Zahl der Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher stetig zurück. Eine Entwicklung, die nach Einschätzung von Weidner weitreichende Folgen hat, wie er zuletzt gegenüber unserer Redaktion erklärte. Da Geld und Personal ausgingen, sei logisch, dass man sich auch Gedanken über die Zukunft der Gebäude mache. Im vergangenen November stellte Weidner im Pfarrgemeinderat seine Überlegungen vor. Sie sahen einen teilweisen Abbruch von St. Konrad vor, verbunden mit neuem Wohnraum. Es waren zunächst nur Gedankenspiele. Doch diese stießen offenbar auf massiven Widerstand – aufseiten des Pfarrgemeinderats, aber wohl immer deutlicher auch der Gemeinde.

