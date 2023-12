Wegen Pavian-Abgabe rumort es beim Förderverein des Zoos

Wie heißt das Sprichwort: "Die Kirche im Dorf lassen".

Seit wann wäre und ist ein Förderverein an Entscheidungen zu beteiligen? Man kann, aber definitiv man muss nicht! Das sollten sich die Damen und Herren einmal zu Gemüte führen. Aber wie so oft fehlen hier auch klare Aussagen, klare Worte in der Diskussion. Scheinbar möchte Hinz und Kunz über alles und jedes unterrichtet sein? Dem ist jedoch nicht so. Und auch die Vertreter der Stadt sollten sich mehr um tatsächliche Belange kümmern als um gewünscht.

