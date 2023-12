Wegen Pavian-Abgabe rumort es beim Förderverein des Zoos

Plus Der Förderverein unterstützte den Zoo mit Millionen. Von der Übermittlung von Affen an die Forschung erfuhr er im Nachhinein. Einige Mitglieder sind ausgetreten.

Nach scharfer Kritik zahlreicher Besucher sowie der Stadt auf die Übermittlung zweier Paviane aus dem Augsburger Zoo an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen meldet sich nun auch der "Freundeskreis des Augsburger Zoos" zu Wort. Auf Anfrage unserer Redaktion sagt der Vorsitzende Helmut Schuler, dass der Vorstand des Fördervereins weder im Vorhinein über die Entscheidung informiert gewesen sei noch diese im Nachhinein gutgeheißen habe. Nun müsse man um ehemalige Mitglieder kämpfen, die den Freundeskreis wegen der Abgabe der Affen verlassen hätten.

"Wir waren komplett schockiert, als wir von der Nachricht gehört hatten", sagt Schuler. Zoodirektorin Barbara Jantschke habe zwar im Nachhinein das Gespräch mit ihm und dem Freundeskreis gesucht und die Entscheidung erklärt. "Aber ein Zoo und ein Tierversuchslabor passen einfach nicht zusammen", so Schuler. "Da muss man die rote Linie ziehen." Der Vorsitzende erklärt, dass die Mitglieder des Fördervereins eine sehr große emotionale Verbindung zu den Tieren hätten. "Niemand hat Verständnis für diese Entscheidung." Für die Zoofreunde hat die Abgabe der Tiere Konsequenzen. Einige Kündigungen seien zuletzt eingegangen, so Schuler. Er versuche nun die verlorenen Mitglieder wieder einzusammeln und von deren weiterer Unterstützung zu überzeugen.