Wegen Sturm: Feuerwehr muss umgestürzten Baum mit Kran entfernen

Am Donnerstag zieht ein Sturm über Augsburg. Polizei und Feuerwehr müssen zu mehreren Einsätzen ausrücken. Im Bärenkeller stürzt ein Baum auf eine Leitung.

Ein kräftiger Sturm ist im Lauf des Donnerstags über Augsburg hinweggezogen. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr mussten mehrfach ausrücken. Während es sich meist um kleinere Zwischenfälle handelte, stürzte am Nachmittag im Täfertinger Weg ein Baum auf eine Stromleitung. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an, auch Personal der Lechwerke war am Ort des Geschehens im Stadtteil Bärenkeller. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.

Die Augsburger Berufsfeuerwehr musste im Täfertinger Weg einen Baum entfernen, der wegen des Sturms auf eine Leitung gefallen war. Foto: Silvio Wyszengrad

Nach Angaben der Augsburger Berufsfeuerwehr richtete der Sturm im gesamten Stadtgebiet Schäden an, überall waren jeweils auch die Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. In einer Kleingartenanlage in Haunstetten blockierten Bäume die Einfahrt zu einer Kleingartenanlage. Zu einem kuriosen Zwischenfall kam es in der Söllereckstraße in Hochzoll: Dort blockierte eine riesige Hüpfburg den Zugang zu einem Haus. Am Gerstenacker, ebenfalls im Bärenkeller, drohte nach Angaben der Feuerwehr ein Dach abzuheben.

Stadt Augsburg schließt Botanischen Garten und Friedhöfe wegen Sturm

Wegen des Sturms hatte die Stadt bereits im Lauf des Vormittags sowohl den Botanischen Garten als auch die städtischen Friedhöfe geschlossen. Ersten Angaben zufolge sollte dies jedoch nur für den Donnerstag gelten. Man gehe davon aus, dass alle Einrichtungen am Freitag wieder planmäßig öffnen könnten.