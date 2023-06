Augsburg

vor 31 Min.

Wegen wenigen Zentimetern: Muss eine Kita ihre Feuertreppe wieder abreißen?

Plus Bei einer Kita in Augsburg ragt die Fluchttreppe knapp auf den Gehweg. Die städtische Wohnbaugruppe fordert den Abriss – signalisiert aber auch Gesprächsbereitschaft.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Wenn man die Geschichte zum ersten Mal hört, denkt man an einen städtischen Schildbürgerstreich. Die Augsburger Kindertagesstätte "Paradies im Park" soll ihre Feuertreppe abreißen, weil diese aufgrund eines Planungsfehlers wenige Zentimeter auf städtischen Grund ragt. Die Kosten für die gemeinnützige Einrichtung wären immens. Und offenbar ist die Kommunikation zwischen den Beteiligten schwierig. Der Kindergarten fühlt sich von der zuständigen Augsburger Wohnbaugruppe und dem Tiefbauamt nicht gehört. Die Wohnbaugruppe wartet indes darauf, dass sich die Kita-Leitung meldet, um das Problem gemeinsam aus der Welt zu schaffen. Gibt es eine Lösung?

Die Rechtslage ist klar und unumstritten. Als das "Kinderparadies im Park" 2014 an der Ernst-Lossa-Straße im Sheridanpark ( Pfersee) gebaut wurde, setzte eine Firma den Metallzaun, der fest mit der Feuertreppe verbunden ist, ein kleines Stück weit über eine Randsteinfassung, die zum Bürgersteig vor dem Haus gehört. Der Bürgersteig steht in städtischem Eigentum. Das störte offenbar so lange niemanden, bis die Wohnbaugruppe der Stadt jetzt damit begonnen hat, ebendiesen Bürgersteig zu erneuern. Weil auch der Randstein ausgetauscht werden soll, muss der Zaun zurückgebaut werden – so steht es jedenfalls in einem Schreiben der Wohnbaugruppe, das an den Anwalt des Kinderhauses gegangen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen