In den Schulen endet die Maskenpflicht – bei einigen bleiben Sorgen

Mit gemischten Gefühlen blicken Vertreterinnen und Vertreter von Augsburger Schulen auf die kommenden Wochen: Ausgerechnet jetzt, wo die Inzidenzen und somit die Infektionszahlen so hoch sind wie nie, fällt die Maskenpflicht weg. Einerseits nachvollziehbar und auch eine Erleichterung, andererseits bringe das wiedergewonnene Stück Freiheit viele Unwägbarkeiten mit sich, heißt es in den Bildungsstätten.