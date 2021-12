Augsburg

Wegfall der Semmeltaste: Stadt kalkuliert mit fünfstelligen Mehreinnahmen

Plus Was geschieht mit dem Mehreinnahmen durch die Änderung der Parkgebühren? Ein Stadtrat findet, sie sollen in den Nahverkehr fließen. Die Stadt Augsburg sieht das anders.

Von Stefan Krog

Der Wegfall des halbstündigen Gratisparkens in der Innenstadt (Semmeltaste) ab April dürfte der Stadt Mehreinnahmen in einem fünfstelligen Bereich bringen. Das sagte Baureferent Gerd Merkle ( CSU) im Stadtrat, der die Abschaffung mit großer Mehrheit beschloss. Bei der Einführung vor gut zwölf Jahren war die Stadt von Mindereinnahmen in sechsstelliger Höhe ausgegangen - mal war von 200.000 Euro, mal von 600.000 Euro die Rede. Man könne nicht eindeutig auswerten, wie viele Semmeltasten-Tickets gezogen werden, zumal mitunter Schindluder getrieben werde, so Merkle. Teils würden an Automaten reihenweise Semmeltasten-Tickets gezogen, sodass Zahlen und Stellplätze nicht zueinander passen.

