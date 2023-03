Wegweisende Entscheidung pro Neubau: Die Uniklinik 2.0 kommt!!!

Plus Die Uniklinik bekommt einen Neubau. Die Entscheidung kommt viel zu spät, ist aber die einzig richtige. In ihr liegen große Chancen für den Standort Augsburg.

Drei schlichte Worte, garniert mit ebenso vielen Ausrufezeichen, markieren einen Meilenstein in Augsburgs neuerer Geschichte. "Die Uniklinik kommt!!!", schrieb Bayerns damaliger Ministerpräsident Horst Seehofer im Februar 2009 ins Goldene Buch der Stadt. Nun, gut 14 Jahre danach, kommt die Uniklinik 2.0 - und man kann Seehofers Satz getrost ein paar Ausrufezeichen hinzufügen. Die Entscheidung pro Neubau, die am Dienstag bekannt gegeben wurde, ist ein weiterer Meilenstein für Augsburg und die gesamte Region.