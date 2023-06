Augsburg

Diese Reparaturprofis erwecken in Haunstetten alte Geräte wieder zum Leben

Plus In Augsburg gibt es immer mehr Repair-Cafés. Auch in Haunstetten kümmern sich Ehrenamtliche um Staubsauger, Handys & Co – darunter der "Elektroflüsterer" Albert.

Von Philipp Scheuerl

In einem großen Raum sind Tische aufgestellt, überzogen mit roter Folie. Darauf liegen Geräte aller Art. Es wird geschraubt, gelötet und geforscht. Es ist aber nicht der Raum einer Technikfirma oder eines Elektrohändler – hier befindet sich das "Repair-Café" des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Haunstetten. Nach dem Motto "Wegwerfen ist out" treffen sich einmal im Monat ehrenamtliche Reparateure mit Gästen, die ein defektes Gerät mitgebracht haben. Bei Kaffee und Kuchen wird alles Mögliche wieder in Gang gesetzt – vom Fahrrad über die Pad-Kaffeemaschine bis zum Videoprojektor. Das Angebot wird besonders von Seniorinnen und Senioren gerne genutzt. Die Art und Weise, wie ihnen geholfen wird, ist bemerkenswert.

Verena König, zuständig für die Nachbarschaftshilfe beim BRK, begleitet das Projekt. Sie erklärt, dass es um zwei Ziele gehe: "reparieren statt wegschmeißen" sowie "treffen und ratschen". Einmal im Monat gibt es dazu im BRK-Stadteilzentrum in Haunstetten (Johann-Strauß-Straße 11) die Gelegenheit. Wer ein kaputtes Gerät hat, kann einen Termin vereinbaren und vorbeikommen. König und eine weitere Kollegin sorgen für einen geregelten Ablauf, denn es gibt einen festen Plan, welcher Gast bei welchem Reparateur dran- kommt. "Erst wird geschaut, ob das Teil noch funktioniert und ob man es reparieren kann", erzählt König. "Wenn Ersatzteile benötigt werden, kümmert sich ein Reparateur um die Bestellung, sodass es beim nächsten Termin eingebaut werden kann." Die Gäste müssten nur für die Ersatzteile aufkommen, der Rest sei kostenfrei.

