Augsburg

vor 37 Min.

Auch über Weihnachten: Wie Ärzte und Stadt die Corona-Impfungen vorantreiben

Bei Corona-Impfaktionen im Spectrum Club in Augsburg standen die Menschen Ende November Schlange. Inzwischen sind die Wartezeiten aber deutlich kürzer.

Plus Anfang Januar könnte ein Corona-Impfstoff in Augsburg Mangelware werden. Bis dahin wollen Ärzte und Stadt verimpfen, was geht. Wird Moderna zum Ladenhüter?

Von Max Kramer

Emel Cakit und Jürgen Schottdorf sind auf dem Heimweg. Es ist früher Abend, die beiden klingen etwas erschöpft, aber doch zufrieden. Das Paar kommt gerade aus dem Spectrum Club, wo es die vergangenen Stunden nicht zum Spaß verbracht hat, sondern zum Impfen. Seit Ende November stehen die Menschen dort an, um sich vom Team des Mediziners Schottdorf eine Dosis des gefragten Impfstoffs verabreichen zu lassen. Konnten die Wartezeiten anfangs noch bei ein paar Stunden liegen, dauert es jetzt zwischen fünf und 45 Minuten. Die Abläufe haben sich eingespielt. "Manchmal geht es so schnell, dass die Leute ihre Jacken gar nicht ausziehen können", sagt Cakit und lacht. Auch über die Feiertage sollen die Impfungen vorangehen - und nicht nur im Spectrum.

