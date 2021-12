Weihnachtscircus: Tiger-Nummer findet nun mit vollständigem Netz statt

Plus Innerhalb kurzer Zeit konnte der Moskauer Weihnachtscircus ein Netz für den Raubtier-Käfig organisieren. Nun bekommen die Tiere extra Trainingseinheiten.

Für viel Aufregung sorgte am Mittwoch ein Kontrolltermin der Stadt und der Polizei im Moskauer Weihnachtscircus: Weil kein geschlossenes Netz über den Raubtier-Käfig gespannt war, durfte die Tiger-Dressur in der Nachmittagsvorstellung nicht stattfinden. Die Gitter für die beliebte Attraktion waren schon aufgebaut und mussten, ohne dass ein Tiger die Manege betrat, wieder abgebaut werden. Der Zirkus handelte sofort.