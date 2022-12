Augsburg

Weihnachtsfeier in einer Augsburger Disco endet blutig

Die Feier in einer Augsburger Disco artet in der Nacht zum Samstag aus. Arbeitskollegen geraten wohl in Streit - mit schweren Folgen.

Am Samstag gegen 1.15 Uhr ging es in einer Diskothek in der Maximilianstraße hart zur Sache. Mehrere Gäste sollten mit Gläsern aufeinander eingeschlagen haben, so die Polizei. Streifenbeamte trafen zwei Männer an, die beide diverse blutende Verletzungen aufwiesen. Ein dritter Mann kam hinzu, der eine Platzwunde im Gesicht hatte. Ein Türsteher gab an, dass sich mehrere Personen bereits entfernt hatten. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich wohl um eine Weihnachtsfeier, und die Arbeitskollegen waren in Streit geraten. Der Hergang und die genauen Hintergründe sollen nun durch polizeiliche Vernehmungen geklärt werden. Der 44-Jährige und der 36-Jährige mit ihren blutenden Wunden kamen ins Universitätsklinikum Augsburg. (eva)

