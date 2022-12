Weihnachtsgottesdienste: Die frohe Botschaft für jeden

Ob musikalisch, unter freiem Himmel oder traditionell: An den Weihnachtstagen gibt es in Augsburgs Kirchen viele Möglichkeiten, die Weihnachtsbotschaft zu hören.

Mit dem Kirchenbesuch nehmen es viele Menschen heute nicht mehr so genau, an Weihnachten gehört er für viele dann aber doch zur Tradition. Hier einige Tipps für besonders schön gestaltete Weihnachtsgottesdienste in Augsburg:

Die "Offiziellen" Bischof Bertram Meier wird an Heilig Abend und am ersten Weihnachtsfeiertag nicht nur vor den Gläubigen, sondern auch vor Kameras stehen: Sowohl die Christmette am 24., als auch der Festgottesdienst am 25. Dezember werden auf a.tv, auf Facebook und im Livestream auf der Bistumsseite direkt aus dem Dom übertragen. So müsste man das Haus theoretisch gar nicht verlassen. Beginn der Christmette ist um 23.30 Uhr, Domchor, Domsinknaben und Domorchester umrahmen sie mit der Pastoralmesse von Karl Kempter. Der Festgottesdienst am 25. Dezember beginnt um 10.30 Uhr, zelebriert wird er von Bischof Meier unter Teilnahme der Weihbischöfe Anton Losinger und Florian Wörner. Zu hören ist dann die "Missa a note negre" von Cipriano de Rore. Musik aus dem Weihnachtsoratorium gibt es beim Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag mit Regionalbischof Axel Piper, Pfarrer Andreas Ratz und Pfarrerin Bettine Böhmer-Lamey um 10 Uhr in der evangelischen Kirche St. Anna.

Für Kinder und Familien Wer die frohe Botschaft schon den Kleinsten nahe bringen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Eine Krippenfeier für Kleinkinder gibt es an Heiligabend um 15 Uhr in Herz Jesu in Pfersee. In St. Anton findet um 15.30 Uhr eine Kinderkrippenfeier mit den Kinderchören St. Anton statt. Eine Kindermette mit Krippenspiel wird, ebenfalls um 15.30 Uhr, in St. Maximilian gefeiert. In der evangelischen Kirche St. Matthäus ( Hochzoll) gibt es an Heiligabend um 14.30 Uhr ein Weihnachtsmusical im Rahmen eines Familiengottesdienstes. Um 15 Uhr zelebriert Pfarrerin Gesine Beck in der Barfüßerkirche einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel.

Ein Weihnachtsgottesdienst unter Augsburgs freiem Himmel

Unter freiem Himmel An der Krippe im Derchinger Forst treffen sich Gläubige an Heiligabend um 11 und um 15.30 Uhr. Dort gibt es einen Wortgottesdienst, ausgerichtet von der Gemeinde St. Pankratius Lechhausen. Pfarrer Bernhard Offenberger zelebriert am 24. Dezember um 14.30 Uhr einen evangelischen Weihnachtsgottesdienst auf der Amberger Wiese im Augsburger Textilviertel, um 15.30 Uhr gibt es einen weiteren Weihnachtsgottesdienst auf der Prinz-Karl-Wiese.

Der viel Besuchte Die Christvesper am Heiligen Abend in der Barfüßerkirche ist bei Gläubigen sehr beliebt. Pfarrerin Gesine Beck feiert sie am Heiligabend um 17 Uhr.

Der Musikalische Flöten und Geigen, Pauken und Trompeten gehören einfach zu Weihnachten dazu. In katholischen Gemeinden besonders beliebt ist die Pastoralmesse in G von Karl Kempter (1819-1871), zu hören am 24. Dezember um 22.30 Uhr in St. Pankratius (Lechhausen), St. Anton, in Herz Jesu (Pfersee, 23 Uhr), am 25. Dezember um 11 Uhr in St. Max sowie am 26. Dezember um 10 Uhr in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit (Kriegshaber). In den evangelischen Gemeinden ist man auf keinen Musikstil festgelegt, es geht auch ein Gospelchor (24. Dezember, 22 Uhr, Auferstehungskirche Hochzoll) oder ein Posaunenchor (Heiligabend, 17 Uhr, Christuskirche Haunstetten). (nip)