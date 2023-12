Weihnachtsgottesdienste: Wie nahe uns Gott in diesen Zeiten noch ist

Bischof Bertram Meier und Regionalbischof Axel Piper gehen ihn ihren Weihnachtspredigten auch auf aktuelle Entwicklungen ein.

Weihnachten - für jeden Menschen kann es etwas anderes bedeuten: Eine Zeit der Wärme und des Lichts, eine Zeit des Zusammenseins mit den Liebsten. Doch es können auch Tage der Trauer sein - wenn man jemanden verloren hat, sich einsam fühlt. Weihnachten kann einem das Gefühl geben, anders zu sein - wenn alle miteinander feiern, aber man selbst keinen Bezug zur Geburt Jesu hat, weil man nicht gläubig oder in christlichen Traditionen verwurzelt ist. Und so sind diese Tage am Ende eines jeden Jahres mal Anlass zu Hoffnung und Freude, mal eine Zeit, die möglichst schnell vergehen soll, und mal auch eine Zeitenwende. In den Weihnachtspredigten von Bischof Bertram Meier und Regionalbischof Axel Piper ging es um solche Wenden im Leben - und um die Frage, ob selbst gläubige Menschen heutzutage noch mit Gott rechnen.

Eine aktuelle Strömung beleuchtete Bischof Bertram Meier in seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag: "Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung kennen wir schon, jetzt geht es um Selbstoptimierung." Gott aber habe in dieser Suche nach dem eigenen Ich nur noch wenig Platz. "Manchmal habe ich den Eindruck, selbst in der Kirche leben wir so, als ob wir Gott nicht mehr bräuchten. Das ist praktischer Atheismus, der sich schleichend im kirchlichen Leben ausbreiten kann. Wir reden zwar von Gott, aber wir rechnen nicht mehr mit ihm."

In der Christmette am Heiligen Abend hatte der Bischof in seiner Predigt darüber nachgedacht, was ein Weihnachten im kriegs- und krisengeplagten Jahr 2023 von jenem Weihnachtsfest lernen könne, das der heilige Franziskus acht Jahrhunderte zuvor in Greccio gefeiert hatte. Auch das Weihnachten des Jahres 1223 sei in schwierige Zeiten gefallen: Die noch junge Gemeinschaft der Franziskaner habe sich in einer Krise befunden, ausgelöst durch unterschiedliche Meinungen über die Ideale und die Ausrichtung des Ordens. Auch vor diesem Hintergrund habe sich der heilige Franz von Assisi entschieden, das Weihnachtsfest bewusst zu feiern. In seiner Predigt habe er sich so in seine Freude über Gottes Ankunft in der Welt hineingesteigert, dass es ihm fast die Stimme verschlug. Ganz anders achthundert Jahre später: „Die Stimmung ist verhalten. Krisen und Kriege belasten uns. Weihnachtsdekoration ja, aber wie sieht es hinter den äußeren Kulissen aus? Wie steht es um den Kern des Festes?“

Damals wie heute stelle Weihnachten den Versuch dar, „Unsagbares ins Wort zu bringen“. Die Menschen von Greccio 1223 und die von Augsburg 2023 verbänden dabei dieselben Fragen: „Wo gehöre ich hin? Wo kann ich bleiben? Wo finde ich Heimat?“ Franziskus habe sich damals dafür entschieden, in der Nachfolge Christi aus dem feudalen System seiner Zeit auszubrechen und an die Ränder der Gesellschaft zu gehen. Dazu müsse sich heute die Frage stellen, ob der prächtige Dom als Gotteshaus aus Stein hingegen nicht der „Inbegriff einer etablierten Kirche“ sei, die Franziskus damals eigentlich habe aufbrechen wollen.

"Es ist soweit": Wenn das Leben Wendepunkte bereithält

Regionalbischof Axel Piper betonte in seiner Weihnachtspredigt in St. Ulrich, wie Apostel Paulus einst die Geburt Jesu sah: Gott zeigte sich. "Nicht als Herrscher der Welten, nicht in unendlicher Distanz, als hoch erhaben, thronende Majestät, sondern er kommt uns nahe, ganz nahe, so nahe wie nur ein Kind uns kommen kann." Jeder kenne solche Wenden im Leben: wenn sich an Heiligabend die Türe zum Wohnzimmer öffnet und alles im Lichterglanz erstrahlt; wenn die Türe zum Trauzimmer aufgeht und man sich das gemeinsame "Ja" sagt; wenn die Sprechstundenhilfe einen ins Arztzimmer holt und man die Ergebnisse einer Untersuchung mitgeteilt bekommt. "Es ist soweit - jeder von uns weiß um diese drei Worte und hat in der eigenen Lebensgeschichte Situationen erlebt, in denen es genau darum ging", so Piper.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es viele Situationen, in denen es "soweit" war. Piper erinnerte in seiner Predigt an den Moment, als der israelische Ministerpräsident den Befehl zur Militärintervention im Gaza-Streifen gab. Gott jedoch lasse keinen Zweifel daran: "Die Raketen auf Israel, die Granaten in der Ostukraine, die Bomben auf Wohnhäuser in Gaza, Menschen, die im Mittelmeer hilflos ertrinken, Väter und Mütter, die in Geiselhaft ein Martyrium erleiden - das ist nicht gottgemäß. Das ist auch nicht menschengemäß. Gott will die andere Welt, die menschliche."

Bischof Axel Piper Foto: Barbara Würmseher

Piper rief dazu auf, uns selbst zu trauen, nur so könne man Vertrauen in Gott aufbauen und sich für Gott öffnen. Paulus habe in der Geburt Jesu eine Zeitenwende erlebt, weil die ersten Christengemeinden durch ihren Glauben an Jesu zu leben wagten - "ein freies, mündiges Leben". Dies sei es auch, was die Weihnachtsbotschaft den Menschen sagen wolle: "Gott sandte seinen Sohn, damit wir als mündige Söhne und Töchter Gottes zu leben beginnen." (AZ/nip)