Augsburg Weihnachtsmarkt

12:00 Uhr

Schmuck, Gebäck, Handwärmer: Diese neuen Stände bietet der Christkindlesmarkt

Plus Wer auf dem Weihnachtsmarkt in Augsburg nach bewährten Ständen und Speisen sucht, wird schnell finden. Doch es gibt auch Neues - wir geben eine Übersicht.

Von Tassilo Foster Artikel anhören Shape

Der Christkindlesmarkt 2023 in Augsburg bietet in diesem Jahr vieles, was die Besucher schätzen und lieben. Bosna, Glühwein, Schupfnudeln? Lässt sich natürlich alles finden. Manche Stände sind seit Jahrzehnten auf dem Weihnachtsmarkt, etwa jener von Robert Scheiderer, der in Augsburg seit 43 Jahren Krippen verkauft. Doch es gibt auch einige Neuigkeiten - wir stellen sie vor.

Gebäck aus Sizilien

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen