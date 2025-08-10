Weil sie falsch parkten: Mann fährt 51-Jährigen mitsamt Beifahrer um

Am Samstag gegen 14.30 Uhr ist es zwischen zwei Männern in der Ponteilstraße zu einem Streit gekommen, der schließlich in körperlicher Gewalt mündete. Laut Polizei gerieten ein 52-Jähriger und ein 51-Jähriger deshalb aneinander, da der 51-Jährige offenbar falsch parkte. Während des Streits stieg der 51-Jährige mit seinen Beifahrern aus seinem Auto aus und wollte die Straße überqueren. In dem Moment fuhr der 52-Jährige los und touchierte den 51-Jährigen, der dadurch zu Boden fiel. Anschließend fuhr der Täter rückwärts und erwischte dabei einen weiteren Beifahrer. Danach haute der 52-Jährige ab. Der 51-Jährige sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Täter konnte im Anschluss ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (klijo)

