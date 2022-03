Weil viele Geflüchtete kommen: Die Augsburger Tafel braucht mehr Spenden

200 Geflüchtete aus der Ukraine haben sich schon bei der Augsburger Tafel gemeldet. Deshalb braucht die Einrichtung dringend Lebensmittel und Spenden.

An den vergangenen beiden Dienstagvormittagen hatte die Augsburger Tafel in Oberhausen speziell für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geöffnet. Die Resonanz war laut Tafel-Vorsitzendem Klaus Matthiessen beachtlich: "Vor allem beim zweiten Termin war sehr viel los. Wir haben rund 70 Ausweise für Familien ausgestellt, mit denen sicher 200 Personen versorgt werden dürften." Der Ansturm der Kriegsflüchtlinge stellt die Tafel nun aber vor Probleme.

Von manchen Supermärkten bekommt die Tafel weniger Lebensmittel

Für die Stammklientel habe das Angebot an Lebensmitteln und sonstigen Waren bislang ausgereicht, sagt Matthiessen. Die Versorgung der zusätzlichen Bedürftigen sei aber schwierig, da es bei den regulären Ausgaben keine Einbußen geben solle. Die Tafel spürt nach Angaben des Vorsitzenden das Vorhandensein zweier Konkurrenzunternehmen in Augsburg - das Projekt Foodsharing und der Verein Kantine. "Von manchen Supermärkten bekommen wir weniger als früher."

Um in den nächsten Wochen die Versorgung der rund 2800 Stammkundinnen und -kunden sowie der ukrainischen Neuankömmlinge sicherstellen zu können, bittet die Augsburger Tafel um Spenden. Willkommen sind Warenspenden mit Ausnahme von Produkten, die zwingend im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden müssen. "Alles was haltbar ist, wie Konserven, Nudeln, Mehl, H-Milch oder Öl sowie Obst und Gemüse, ist geeignet", zählt Matthiessen auf.

Über Süßigkeiten und Kekse würden sich vor allem die zahlreichen Kinder freuen. Auch Windeln und Hygieneprodukte für Frauen würden benötigt. Die Tafel bittet alle Spenderinnen und Spender, auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten, darüber hinaus sollte es sich um Waren in haushaltsüblichen Größen handeln. Abgegeben werden können die Gaben montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr in der Zentrale am Hirtenmahdweg 8.

Augsburger Tafel: Waren, Gutscheine oder Geldspenden sind gefragt

Wer nicht Einkäufe vorbeibringen möchte, kann alternativ auch einen Einkaufsgutschein der Tafel zukommen lassen oder Geld spenden. Dieses versetzt die Aktiven in die Lage, Lebensmittel zuzukaufen. Der Vorsitzende bittet in diesem Fall, das Tafel-Konto bei der Stadtsparkasse Augsburg (IBAN: DE79 7205 0000 0250 2873 80, BIC: AUGSDE77XXX) zu wählen und als Verwendungszweck "Ukraine-Spende" anzugeben.

An die Geflüchteten und eventuelle Begleitpersonen hat Matthiessen die Bitte, nicht willkürlich eine Ausgabestelle, sondern nur dienstags von 10 bis 12 Uhr die Zentrale am Hirtenmahdweg aufzusuchen. Hier gebe es zum einen Dolmetscherinnen, zum anderen ließen sich mit dieser Aufteilung Engpässe an den anderen Orten vermeiden.

