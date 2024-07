Die Maximilianstraße in Augsburgs Innenstadt ist derzeit in einem Teilbereich gesperrt. Auf Höhe des Hotels Maximilian‘s stehen in der Straßenmitte Holzstände. 20 Stück sind es. Hier wird in den nächsten zwei Tagen Wein verkauft. Die Maximilianstraße wird zur Weinstraße. Erstmals findet ein Weinfest in der Innenstadt statt. Start ist am Freitagnachmittag. Das Weinfest ist ins Straßenkünstlerfest La Strada eingebunden.

Der gesperrte Abschnitt ist zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen. Die Stände stehen in zwei Reihen. Regionale Anbieter machen bei der Aktion mit. Die Weinstraße kostet keinen Eintritt. Zu zahlen sind zehn Euro für das Weinglas, davon sind fünf Euro Pfand. Gefeiert wird am Samstag von jeweils 16 bis 23 Uhr. Veranstalter ist Fabian Lohr.

La Strada in Augsburg dauert von Freitag bis Sonntag

Ebenfalls am Freitag startet La Strada. Eintritt wird ebenfalls nicht erhoben. Die Straßenkünstler haben meist einen Hut dabei, in den Geld gelegt werden soll. Das Programm beginnt am Freitag und Samstag um 17 Uhr, am Sonntag bereits um 15 Uhr. Schluss ist am Freitag und Samstag um 22 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr.