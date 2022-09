Fast eine Viertelmillion Gäste: Freibäder kommen in Augsburg 2022 gut an

Am Ende der Saison in Augsburg sind es fast 240.000 Badegäste. Es ist eines der besten Ergebnisse der zurückliegenden zehn Jahre.

Die Freibadsaison in Augsburg ist seit Sonntag beendet, die Freibäder sind geschlossen. Die städtischen Hallenbäder sind hingegen bereits in Betrieb. Für die Freibadsaison hat die Stadt Augsburg eine erste Bilanz gezogen: Es kamen fast 240.000 Badegäste. Exakt waren es 238.896 Besucherinnen und Besucher. Dies ist eines der besten Ergebnisse in den zurückliegenden zehn Jahren. Die finanzielle Seite wird noch berechnet. Klar ist: Mehr Besucher bringen mehr Einnahmen für die Stadt.

Wie aus der Statistik hervorgeht, war das Jahr 2015 mit insgesamt knapp 285.000 Besucherinnen und Besuchern besonders stark. Die Stadt verweist darauf, dass eine extreme Hitze, wie sie teils im Sommer 2022 herrschte, nicht förderlich für die Bäder sei: "Die lange Trockenheit sowie die überdurchschnittliche Hitze sind oftmals für den Freibadebetrieb nach mehreren Tagen kontraproduktiv, da erfahrungsgemäß die Badegäste fernbleiben."

Augsburg: Freibäder erholen sich von der Corona-Pandemie

In den Vorjahren hatte die Corona-Pandemie die Freibadsaison in Augsburg massiv beeinträchtigt. Es gab teils strenge Auflagen. In diesem Jahr war wieder alles normal. Es gab Tickets an den Kassen, eine Onlinereservierung war nicht nötig. Eine Beschränkung der Besucherzahl gab es ebenfalls nicht. Aus Sicht der Bäderverwaltung war es deshalb ein Sommer "ohne besondere Vorkommnisse". Alles sei reibungslos gelaufen.

Die höchste Gästezahl war am 19. Juni im Familienbad sowie im Bärenkellerbad mit knapp 5000 Besucherinnen und Besuchern verbucht worden. Vor Corona waren Rekordtage mit 5000 bis 6000 Besucherinnen und Besuchern an heißen Tagen die Regel.

