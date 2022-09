Weiter im Angriffsmodus? Markus Söder spricht beim CSU-Parteitag in Augsburg

Die Augsburger CSU tagt an diesem Montag in einer Tanzschule. Dabei geht es auch um die Frage, wie stark sich die CSU der Zeit anpassen muss.

Markus Söder ist derzeit im Angriffsmodus. Bayerns Ministerpräsident wetterte am Wochenende beim Parteitag der Schwesterpartei CDU gegen die Ampel-Parteien. Er schimpfte über eine grüne Bevormundung beim Essen ("Ich bin nicht bereit zu glauben, dass man mit Brokkoli einen Kindergeburtstag zum fundamentalen Erfolg führen kann"), über Wirtschaftsminister Robert Habeck ("ein jammernder Posterboy") und über die geplante Freigabe von Haschisch. Die Rede kam gut an. Ob er sich für diesen Montag noch ein paar Pointen aufbewahrt hat? Söder kommt am Abend nach Augsburg - zum Parteitag des kleinsten CSU-Bezirksverbands.

CSU in Augsburg: Am schwarz-grünen Bündnis gibt es auch Kritik

Die CSU tagt in den Räumen der Tanzschule "Da F.U.N.K." im Augsburger Stadtteil Göggingen. Neben Söder wird auch Oberbürgermeisterin Eva Weber zu den CSU-Mitgliedern sprechen. Sie wird sich mit Attacken gegen die Grünen schwerer tun, schließlich gibt es im Augsburger Rathaus eine schwarz-grüne Koalition. Zuletzt gab es von der Parteibasis und von einzelnen Stadträten allerdings auch kritische Stimmen zu dem Bündnis. Man lasse sich von den Grünen zu sehr treiben, lautete der Tenor. CSU-Bezirkschef Volker Ullrich gilt als Befürworter der schwarz-grünen Rathaus-Koalition. Er wird einen Bericht zur Arbeit in der Augsburger CSU abgeben. Ullrich gehört wie Eva Weber zu jenen in der CSU, die eine Modernisierung der Partei befürworten, um auch in Großstädten wie Augsburg mehrheitsfähig zu bleiben.

48 Bilder Sonne, Stimmung, Prominenz: Tausende kamen zum Plärrerumzug Foto: Bernd Hohlen

Diskutieren über die Frage, wie sich die CSU künftig ausrichten soll, können die Teilnehmer des Parteitags auch. Derzeit wird in der CSU ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Die stellvertretende Vorsitzende der Grundsatzkommission, Anja Weisgerber, ist zu Gast in Augsburg und stellt sich den Fragen. Markus Söder war zuletzt Ende August in Augsburg, als er beim Plärrerumzug teilnahm. Im Oktober hat der CSU-Vorsitzende dann erneut Augsburg auf seinem Terminplan - dann findet auf dem Messegelände der Parteitag der Gesamtpartei statt.

Lesen Sie dazu auch