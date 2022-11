Weitere Schockanrufe im Stadtgebiet

Enkeltrick klappt bei 79-Jähriger nicht. Sie fällt auf die Betrugsmasche nicht herein. Die Polizei warnt.

In einem Fall am Freitag gab der unbekannte Anrufer bei einer 79-Jährigen an, dass die Enkeltochter einen Unfall hatte. Im Hintergrund waren laut Polizei sogar inszenierte Hilfeschreie zu hören. Die 79-Jährige ließ sich aber davon nicht beirren, beendete das Gespräch und rief umgehend ihre Tochter an. Auf Geldforderungen ging sie nicht ein.

Im Telefonat mit der Tochter stellte sich schnell heraus, dass es der Enkeltochter gut geht und es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche handelte. Mit weiteren Betrugsanrufen – insbesondere bei Seniorinnen und Senioren - muss gerechnet werden, teilt die Polizei mit. Wie man den Betrügern auf die Schliche kommt und wie man sich richtig verhält: polizei-beratung.de. (ziss)