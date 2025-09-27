Welch Überraschung: Das Turamichele tritt als Marionette der Puppenkiste auf

Das Turamichele-Familienfest gehört zu den ältesten Kinderfesten in Deutschland. Am Wochenende geht es am Augsburger Rathausplatz wieder über die Bühne. Start war am Samstag um 10 Uhr. Die Veranstaltung begann mit einer Riesenüberraschung. Es war bekannt, dass die Augsburger Puppenkiste in diesem Jahr aushilft. Der Kasperl sollte den Kampf mit dem Drachen aufnehmen. Allerdings bekam der Kasperl etwas Angst. Er holte sich Verstärkung. Was im Vorfeld niemand sagte, verblüffte die Gäste. Es gibt eine Marionette vom Turamichele. Sie besiegte den Drachen. Danach stiegen viele Luftballone in den grauen Himmel.

Das Turamichele-Fest steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. Der Perlachturm ist eingerüstet und wird saniert. Damit bleibt auch der Auftritt vom Turamichele auf der Strecke. Traditionell kommt die Kunstfigur aus einem mit Blumen geschmückten Fenster und bekämpft den Drachen. Die Kunstfigur ist allerdings zur Renovierung in der Werkstatt.

Zwei Puppenspieler stehen auf der Bühne

Fit sind hingegen die Marionetten der Puppenkiste. Zwei Puppenspieler ziehen am Wochenende an den Fäden, um das Schauspiel zu ermöglichen. Um das Ganze besser zu sehen, gibt es eine große Leinwand, auf der das Geschehen übertragen wird. Stündlich wiederholen sich die Aufführungen. Auch am Sonntag ist von 10 bis 18 Uhr Programm. Die Vorstellungen beginnen meist 15 Minuten vor der vollen Stunde. Auf dem Rathausplatz stehen zudem einige Stände, die zum Mitmachen einladen.

Feuerwehrerlebniswelt ist beim Fest dabei

Ein Höhepunkt ist laut Veranstaltern der Stand der Feuerwehrerlebniswelt. Am Stand des FC Augsburg beweisen Kinder ihr Können an der Torwand beweisen. Eine Hüpfburg ist ebenfalls aufgebaut. Märchenerzähler Matthias Fischer ist zudem vertreten.