Welche Mieter ziehen jetzt in die Fleischhalle am Augsburger Stadtmarkt?

Montag, kurz nach 11 Uhr in der Fleischhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt: An dieser Ladenzeile hat lediglich ein Geschäft geöffnet.

Plus Die Stadt Augsburg hat aktuell zwei Stände ausgeschrieben. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle äußert sich zu einem Stand, der seit Wochen geschlossen ist.

Von Michael Hörmann

Der Montag ist nicht der Tag, an dem in der Fleischhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt sehr viel los ist. Das liegt aber nicht zwingend daran, dass die Kundinnen und Kunden keine Lust zum Einkauf verspüren. Das Angebot ist montags stark reduziert. Händler Damian Gawlitza, der seit vielen Jahren in der Fleischhalle vertreten ist, hat zu Wochenbeginn generell geschlossen. In seiner Ladenzeile ist der Ausfall jedoch derzeit besonders groß. Zwei Stände stehen leer. Nachmieter werden gesucht. Ein Imbissstand hat zudem seit mehreren Wochen geschlossen. Was ist los in der Fleischhalle?

