Welche Regeln bei Weihnachtsgottesdiensten in Augsburg gelten

Die Gläubigen sollten sich vor dem Besuch gut informieren. Warum für manche Angebote in Augsburg eine Voranmeldung nötig ist und für andere nicht.

Einen klaren Rahmen hat das Bistum Augsburg für die Gottesdienste an Weihnachten gesteckt. Laut Pressestelle orientiert sich dieser an der bayerischen Infektionsschutzverordnung. Möglich sind, abhängig von den Bedürfnissen und Gegebenheiten vor Ort, zugangsbeschränkte sogenannte 3G-Gottesdienste ohne Abstandsgebot, dafür mit FFP2-Maskenpflicht. Es soll auch nicht zugangsbeschränkte Gottesdienste geben, bei denen jedoch, wie es bisher schon die Regel war, die Personenzahl begrenzt wird und auch die Abstandsgebote gelten. Die FFP2-Maskenpflicht gilt für sämtliche Gottesdienste. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit, zwischen dem 6. und 16. Geburtstag können sie auch eine medizinische Maske im Gottesdienst tragen. Der Gemeindegesang, der ja zwischenzeitlich verboten war, ist wieder möglich – mit Maske.

So organisieren sich Augsburgs katholische Pfarrgemeinden

Für Weihnachten gilt in den katholischen Pfarrgemeinden diese Besonderheit: Sollten die Pfarreien zugangsbeschränkte 3G-Gottesdienste anbieten, sind diese Messfeiern an Sonn- und Festtagen zwar zugelassen, allerdings sind die Pfarreien dazu verpflichtet, am gleichen Tag eine zusätzliche Messfeier ohne Zugangsbeschränkung anzubieten.

Wie sieht das nun praktisch aus? In den Augsburger Gemeinden, in denen an Weihnachten in der Regel eine große Zahl von Gläubigen in den Gottesdiensten erwartet wird, werden unterschiedliche Möglichkeiten angeboten: In der Moritzkirche beispielsweise gilt für die sehr beliebten Gottesdienste an Heiligabend und den Abend des ersten Weihnachtsfeiertags die 3G-Regel. Da Gläubige ja nicht unbeschränkt eingelassen werden können, galt für diese Gottesdienste eine Anmeldepflicht. Was heißt: Nur wer sich angemeldet hat, wird eingelassen. Diese Gottesdienste waren schon recht bald ausgebucht. Für die anderen Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen muss man sich nicht anmelden – hier gelten die üblichen Regeln mit den vorgesehenen Abständen und begrenzter Kapazität. Ist diese überschritten, kann es sein, dass Menschen abgewiesen werden. Ähnlich ist es in Herz Jesu, Pfersee, wo den Gläubigen nahegelegt wurde, sich frühzeitig für einzelne Gottesdienste, z. B. den an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag, anzumelden.

Wie es sonst bei Konzerten üblich ist, gibt es auch katholische Gemeinden in der Stadt, bei denen man sich Einlasskarten besorgen muss – etwa in Heilig Geist ( Hochzoll) für die Gottesdienste an Heiligabend.

Bei Kirchen, die groß genug sind, etwa St. Ulrich und Afra, St. Anton oder St. Elisabeth, braucht es keine vorherige Anmeldung oder einen 3G-Nachweis. Es empfiehlt sich, auf die jeweiligen Internetseiten der Gemeinden zu schauen, wie es an Weihnachten mit den Zugängen zu Gottesdiensten gehandhabt wird. Eigentlich aber hätte man sich diesmal schon längerfristig vorher orientieren und eventuell buchen müssen, um einen Platz zu ergattern.

So organisieren sich evangelische Pfarrgemeinden in Augsburg

* Draußen Wie schon im vergangenen Jahr gibt es evangelische Weihnachtsgottesdienste draußen – wo es keine Einschränkungen gibt. Am 24. Dezember feiern Stadtdekan Michael Thoma und Stadtdekan Helmut Haug um 13 Uhr eine ökumenische Weihnachtsandacht auf dem Moritzplatz.

Die evangelische Kirchengemeinde St. Ulrich ist wie schon im letzten Jahr mit einem Lkw als mobile Kirche unterwegs: Um 14.30 Uhr auf der Ambergerwiese, um 15.30 Uhr auf der Prinz-Karl-Wiese und um 16.30 Uhr auf dem Zoo-Parkplatz. Die St.- Matthäus-Gemeinde in Hochzoll lädt um 15.30 Uhr zum Kuhsee-Open-Air. In der Kirche St. Paul, Pfersee, trifft man sich am 24. Dezember ab 15.30 Uhr halbstündlich im Garten von St. Paul.

* Drinnen In St. Anna beispielsweise wird es so geregelt, dass für die Weihnachtsgottesdienste am 24. Dezember (Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Christvesper und Christmette) die 3G-Regel gilt und die Besucher ihre Dokumente dafür dabei haben müssen. Auch wenn so mehr Besucher als ohne 3G-Regel möglich sind, wird die Zulassung begrenzt sein.

In evangelisch St. Ulrich muss man sich für die beiden Christmetten um 17 Uhr und um 22.30 Uhr anmelden. Inzwischen haben viele Gemeinden schon entsprechende Internet-Portale zum Reservieren eingerichtet.

* Digital Einige Kirchengemeinden übertragen ihre Weihnachtsgottesdienste als Livestreams, die später auf dem Videoportal Youtube abrufbar sind. Da gibt es etwa einen Sofa-Gottesdienst mit Videokrippenspiel (St. Ulrichsgemeinde), einen Familiengottesdienst "Sternstunden" in St. Matthäus, Hochzoll, und dort auch eine im Netz übertragene Christvesper.

Alle weiteren Informationen, auch mit Zugangslinks, finden sich unter www.augsburg-evangelisch.de. Auch hier gilt: Ein Blick auf die jeweiligen Internetseiten der Gemeinden lohnt sich.

