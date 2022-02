In Augsburg rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine an

Eine Hilfsaktion des Ukrainischen Vereins Augsburg findet am Wochenende großen Zulauf in Göggingen. Die Stadt und der Verein planen weitere Schritte.

Schlafsäcke, Decken und Hygieneprodukte stapeln sich am Sonntag schon eine Stunde nach Beginn der Hilfsaktion, die der Ukrainische Verein Augsburg am Wochenende organisiert hat. In den Räumen des Alten Gögginger Rathauses werden Hilfsgüter für Menschen in der Ukraine, aber auch für Geflüchtete gesammelt, die schon bald in Augsburg erwartet werden, erklärt Vereinsmitglied Tanja Hoggan-Kloubert. Der Verein und die Stadt Augsburg stehen im engen Austausch – in den kommenden Tagen soll noch viel Unterstützungsarbeit geleistet werden.

Als Lydia Bosch, 39, von der Hilfsaktion hörte, packte sie schnell eine Decke, eine Maske und Verbandszeug ein und brachte es am Sonntag dem Ukrainischen Verein vorbei. "Wenn ich davon früher noch mitbekommen hätte, hätte ich auch noch etwas eingekauft", sagt sie. Sarah Fischer, 23, hatte Tüten mit dicken Pullis und Winterjacken dabei und musste sie wieder mitnehmen. Der Verein habe derzeit keine Möglichkeiten, so viel Kleidung zwischenzulagern. "Dafür fehlt uns eine Halle", sagt Tanja Hoggan-Kloubert. Kleidung könne also zu einem späteren Zeitpunkt wieder gefragt sein.

Zunächst konzentrierten sich die Vereinsmitglieder auf Hilfsmittel, wie Schlafsäcke, Matten, Medikamente, Erste-Hilfe-Kästen, Verbandsmaterial, haltbare Lebensmittel oder Stromgeneratoren. Bereits am Samstag seien zwei große Transporter mit gesammelten Hilfsgütern zur Ukrainischen Kirche nach München gebracht worden. Von dort aus würden die Waren zur Ukrainischen Grenze transportiert, dort von Vertretern der Ukrainischen Kirche abgeholt und im Land verteilt.

Ukrainische Community in Augsburg umfasst 1000 Menschen

Rund 1000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben in Augsburg. Der Verein habe viele Kontakte in diese Gemeinschaft. Die ersten Angehörigen und Bekannten seien schon da, viele weitere würden in den kommenden Tagen und Wochen erwartet. "Es hängt natürlich davon ab, wie sich der Krieg entwickelt", so die 40-Jährige. Die Vereinsmitglieder wollen vorbereitet sein. Neben den Hilfsgütern, wollen sie auch "Starter-Packs" für die Ukrainerinnen und Ukrainer zusammenstellen, die in Augsburg erwartet werden. Sie erhalten Unterstützung durch die Stadt Augsburg.

In den vergangenen Tagen sei ein Krisenstab eingerichtet worden, dem neben Oberbürgermeisterin Eva Weber auch Ordnungsreferent Frank Pintsch, Sozialreferent Martin Schenkelberg und Martina Wild, Referentin für Bildung und Migration, angehörten, teilte die Stadt mit. Sie habe den Verein dabei unterstützt, ein Spendenkonto bei der Stadtsparkasse Augsburg einzurichten, wo bereits über 40.000 Euro eingegangen sind und will ein vorübergehendes Büro in der Kresslesmühle zur Verfügung stellen.

Die Stadt Augsburg hat als Zeichen der Solidarität die ukrainische Flagge gehisst. Foto: Annette Zoepf

Es gebe viel abzusprechen: Eine Hotline soll geschaltet werden, die Hilfe und Orientierung bietet. Es werde ein Netzwerk aus Seelsorgern, Ärzten und Anwälten erarbeitet, die Ukrainisch sprechen. Es gebe bereits Absprachen mit der Regierung von Schwaben, wo etwa eine Traglufthalle aufgestellt werden könnte, falls der Flüchtlingsstrom drastisch zunähme. Daneben werden Ansprechpartner bei der Ausländerbehörde benannt.

Augsburg hat am Rathausplatz ukrainische Flaggen gehisst

"Derzeit ist es ja keine Frage des Asyls. Ukrainer können Deutschland 90 Tage ohne Visum besuchen. Auf Bundesebene wird diskutiert, diesen Zeitraum zu verlängern", stellt Tanja Hoggan-Kloubert fest, die nicht glauben kann, was alles in den vergangenen Tagen passiert ist. Am Mittwoch hätte der Verein noch zur Kundgebung auf dem Rathausplatz aufgerufen, am Donnerstag hatten sie wiederum aufgrund des Kriegsausbruchs auf dem Rathausplatz Beistand geleistet. "Dass die Stadt Flaggen als Symbol der Unterstützung gehisst hat, bedeutet uns sehr viel. Dass nun auch Deutschland klare Position bezogen hat, ist sehr wichtig und ist in unserer Chat-Gruppe gefeiert worden", berichtet sie. In den kommenden Tagen gäbe es noch viel zu tun. Mit den Spendengeldern sollen etwa Hilfsgüter gekauft werden, die im polnischen und slowakischen Grenzgebiet schon ausverkauft wären.

Der Ukrainische Verein Augsburg ist erreichbar über die E-Mail-Adresse: ukr.augsburg@gmail.com. Das Spendenkonto ist auf der städtischen Homepage verlinkt oder unter: www.mehrgeben.de/project/hilfe-fuer-die-bevoelkerung-in-der-ukraine/ erreichbar. Ein Spendenkonto mit IBAN-Nummer wird eingerichtet.

