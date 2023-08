"Wellknown Pleasures" eröffnet in der Viktualienhalle am Stadtmarkt

Bianca Schweiger und Markus Blockinger sind in der Gastronomie in Augsburg bekannt. Für ihren Stand auf dem Stadtmarkt haben die beiden einige Ideen.

In der Viktualienhalle am Augsburger Stadtmarkt hat ein neuer Imbiss geöffnet. Bianca Schweiger und Markus Blockinger starten mit ihrem Geschäft "Wellknown Pleasures". Übersetzt heißt dies altbekannte Freuden. Der Laden ist ein neues Projekt, doch das Unternehmen gibt es bereits etwas länger. Zuvor hatten sich die beiden als Lieferanten von selbstgebackenen Kuchen betätigt. Cafés in Augsburg wurden beliefert.

"Wellknown Pleasures" in der Viktualienhalle: Am Anfang standen selbstgebackene Kuchen

Kuchen werden weiterhin gebacken. Sie werden jetzt ausschließlich am Stand in der Viktualienhalle verkauft. Es gibt zudem vier Tagesgerichte, von denen zwei vegetarisch sind. Die Gerichte wechseln wöchentlich. Von Montag bis Freitag ist derzeit geöffnet. Die ersten Tage am Stadtmarkt seien gut verlaufen, berichten Bianca Schweiger und Markus Blockinger: "Wir wurden sehr gut aufgenommen."

Am Imbissstand zählt die persönliche Note. An der Wand hinter den Sitzmöglichkeiten hängen Werke der Künstlerin Laura Jungfer, einer Freundin von Bianca Schweiger. Die junge Gastronomin hat in mehreren Lokalen gekellnert. Für ihr eigenes Geschäft gibt es weitere Ideen: "Wir könnten uns vorstellen, am Samstag auch mal ein Frühstücksbrunch anzubieten."

Lesen Sie dazu auch