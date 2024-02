Augsburg

vor 32 Min.

Wellnessbereich im Alten Stadtbad öffnet: Das plant die neue Pächterin

Plus Ende Februar startet Pächterin Kanyarat Lehmann in den Räumlichkeiten des Jugendstilbads. Bei den Besucherzahlen gab es zuletzt erfreuliche Entwicklungen.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Am 26. Februar öffnet nach knapp zehnmonatiger Schließung der Wellnessbereich des Alten Stadtbads wieder. Kanyarat Lehmann wird die Räumlichkeiten in dem Jugendstilbad übernehmen. Damit ist die letzte Leerstelle nach dem Rückzug der langjährigen Pächterin Anna Gaßner befüllt. Zuletzt öffnete im Oktober das Café unter neuer Führung. Künftig haben Gäste wieder die Möglichkeit, neben den beiden Schwimmhallen und dem Saunabetrieb auch den Wellnessbereich zu nutzen. Lehmann will mit ihrem Angebot überzeugen – sucht aber aktuell noch nach passenden Untermietern.

Die neue Pächterin bietet unterschiedliche Formen der Massage an: Thai-, Öl-, und Fußmassage. "Ich habe bereits einen Salon in der Nähe von Dachau", sagt Lehmann unserer Redaktion. Als sie von den freien Räumen im Alten Stadtbad gehört habe, habe sie die Möglichkeit genutzt. "Ich war selbst oft hier schwimmen und liebe das Bad sehr." Lehmann sucht aktuell noch nach geeigneten Untermietern. So sollen neben dem Massagebereich Angebote für Kosmetik und Fußpflege entstehen. Vor dem Auszug von Anna Gaßner haben in den Räumlichkeiten ebenfalls Masseurinnen und Therapeuten gearbeitet. Zudem hatte eine Heilpraktikerin hier ihre Praxisräume zur Untermiete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen