Augsburg

vor 34 Min.

Illegaler Welpenhandel bringt das Tierheim Augsburg an seine Grenzen

Hunde, die ungeimpft aus dem Ausland importiert werden, müssen im Augsburger Tierheim in Quarantäne. Die Zwinger dort sind derzeit überfüllt, weil es immer mehr illegale Tiertransporte gibt.

Plus Die Trennung von der Mutter erfolgt viel zu früh und die Reise quer durch Europa führt ins Ungewisse. 15 Hundebabys stranden mal wieder im Heim.

Von Silvia Kämpf

Fünfzehn Welpen aus fünf Tiertransportern tummeln sich gerade im Tierheim Augsburg. Auch wenn sie alle aus unterschiedlichen Ländern stammen, sind ihre Geschichten die Gleichen: Sie wurden zu früh von der Mutter getrennt, ohne Futter und Wasser in Autos gepackt und stundenlang durch halb Europa gekarrt. Letztlich wurden sie aufgrund der illegalen Einfuhr ohne gültige Tollwutimpfung beschlagnahmt und mussten im Tierheim an der Holzbachstraße in Quarantäne gesteckt werden. Das Augsburger Tierheim ist – wie viele andere Tierschutzeinrichtungen im gesamten Bundesgebiet auch – randvoll mit solchen Schicksalen.

