Welpenhandel: Tierschutzverein warnt vor Hundekauf zu Weihnachten

Laut Tierschützern werden Welpen unter unmenschlichen Bedingungen eingeführt. Ein Hotspot für den illegalen Handel sei der Königsplatz in Augsburg.

Der Tierschutzverein Augsburg warnt vor dem Kauf von Welpen zu Weihnachten. Laut dem Vorsitzenden Heinz Paula nehme der Handel mit den Jungtieren immer dreistere Formen an. "Tiere werden wie ein Stück Holz gehandelt, es wird keinerlei Rücksicht auf die Lebewesen genommen", so Paula. Dies geschehe auch mitten in Augsburg, am Königsplatz. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins rät stattdessen, Hunde aus dem Tierheim LechArche aufzunehmen. Diese seien gesund und geimpft und könnten nach den stressigen Weihnachtstagen Einzug in der Familie halten. (klijo)