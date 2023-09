Augsburg

vor 16 Min.

Welser Passage: Arianna Masciave übernimmt Café

Arianna Masciave hat ihr Lokal "L'Incontro" in der Welser Passage eröffnet.

Plus Italienisches Flair bietet ab sofort das Café und Bistro "L'Incontro" in Augsburg. In dem kleinen Lokal bietet die gelernte Köchin Spezialitäten aus ihrer Heimat.

Von Miriam Zissler

"L'Incontro" ist italienisch und bedeutet Begegnung oder Treffpunkt. Wenn es nach Arianna Masciave geht, dann soll ihr neues Lokal in der Welser Passage, die die Maximilianstraße mit der Philippine-Welser-Straße miteinander verbindet, genau das werden. Momentan erinnert in den Räumen noch einiges an den ehemaligen Betrieb - die Ansprechbar. Doch die quirlige Italienerin füllt das Lokal mit Atmosphäre, Kulinarik und Musik ihres Heimatlandes.

Vor fünf Jahren kam die gelernte Köchin aus Bari, die Hauptstadt der süditalienischen Region Apulien, nach Augsburg. "Ich kam wegen der Arbeit hierher und war dann in verschiedenen Gastronomien tätig", sagt die 32-Jährige - unter anderem auch in der Stretto Bar am Judenberg. Ihr Ziel war es, ein eigenes Lokal zu führen. Nachdem die Ansprechbar geschlossen hatte, kam für sie die passende Gelegenheit und sie wagte den Schritt in die Selbstständigkeit.

