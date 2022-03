Augsburg

vor 19 Min.

Augsburger WasserAllianz wirbt für Versorgung aus öffentlicher Hand

Plus Die Vertreter des Augsburger Vereins sagen, aus dem UNESCO-Welterbetitel müsste mehr gemacht werden. Zum Weltwassertag sprechen sie über ihre Ziele.

Von Michael Hörmann

Es ist ein Leichtes, den Wasserhahn aufzudrehen und in Augsburg Wasser in guter Qualität zu erhalten. Für Holger Thoms und Bernd Rode ist dies aber keine Selbstverständlichkeit. Sie sind Vertreter der WasserAllianz, die auf die Bedeutung des Wassers hinweist. Sie werde in der Corona-Pandemie dokumentiert, sagen sie: „Wasserversorgung und Abwasserversorgung gehören zur kritischen Infrastruktur.“ 250 Beschäftigte bei den Stadtwerken und der Stadt Augsburg tragen dazu bei, dass es zu keinen ernsthaften Problemen komme. Thoms und Rode führen dies nicht zuletzt auf den Einsatz der WasserAllianz zurück. Mit zwei Bürgerbegehren in den Jahren 2004 und 2008 habe man erreicht, dass Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in öffentlicher Hand geblieben seien.

