Weltwasserwoche in Augsburg hat begonnen

Bis Sonntag finden über Augsburg verteilt verschiedene Veranstaltungen zum Thema Wasser statt. Was sich die Stadt von der Aktionswoche erhofft.

Am Montag ist die Weltwasserwoche in Augsburg offiziell gestartet. Bis einschließlich Sonntag finden an unterschiedlichen Standorten Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Vorträge statt. Beim Startschuss im Umweltbildungszentrum (UBZ) betonte Welterbereferent Jürgen Enninger, dass mit der Weltwasserwoche der "Grundstein gelegt wird, um das wichtige Thema Wasser in die Gesellschaft zu tragen". Zudem wurde am Montag die Dauerausstellung zum Thema "Grund- und Trinkwasser" ebenfalls im UBZ eröffnet.

Am Weltwassertag gibt es mehrere Führungen in Augsburg

Ein Schwerpunkt der Aktionswoche ist die Vermittlung an Schülerinnen und Schüler. In mehreren Workshops wie "Unterwegs mit den Flusspiraten" sollen Schüler an das Thema Wasser herangeführt werden. Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne) hofft, dass die Angebote zahlreich angenommen werden. Das Interesse von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schüler sei groß, alle Workshops ausgebucht, sagt Sebastian Streitberger vom UBZ.

Die Weltwasserwoche wird anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Verleihung des Welterbe-Titels an das Augsburger Wassermanagement-System gefeiert. Höhepunkt ist der Weltwassertag am Freitag. Am 22. März gibt es mehrere Führungen in der Innenstadt sowie einen Vortragsabend im UBZ. Weitere Informationen unter www.us-augsburg.de/umweltbildungszentrum. (klijo)