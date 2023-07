Augsburg

06:30 Uhr

Stadtratssitzungen im Internet stoßen auf wenig Interesse

Plus Die Zahl der Nutzer bei Übertragungen liegt bei gut 100, wobei viele Stadtbedienstete darunter sind. Kostenpunkt: 2000 Euro pro Sitzung. Künftig gibt es eine Mediathek.

Von Stefan Krog

Die Sitzungen des Augsburger Stadtrats werden künftig zusätzlich zum Live-Stream im Internet auch im Nachhinein sechs Wochen lang in einer Mediathek abrufbar sein. Das ist eine Erleichterung für Bürger, die an einem bestimmten Tagesordnungspunkt interessiert sind und nicht die Zeit haben, nachmittags der stundenlangen Sitzung zu folgen. Eine Änderung der Bayerischen Gemeindeordnung erlaubt es nun, die Sitzungen im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Die Stadt hatte - auch wenn andere Städte dies schon so praktizierten - bislang aus rechtlichen Gründen keine Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt und in einem Fall sogar Strafanzeige erstattet, nachdem Unbekannte eine Aufzeichnung des Streams nachträglich bei Youtube einstellten.

Das im Februar 2021 versuchsweise begonnene Streaming soll nun dauerhaft fortgesetzt werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Das Interesse der Bürger ist bislang allerdings überschaubar: Pro Sitzung sind es 100 bis 120 Zuschauer, die dem Streaming folgen. Man habe keine Zahlen, wie hoch der Anteil von Nutzern aus der Stadtverwaltung ist, gehe aber von einer relativ hohen Zahl aus, so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Für Verwaltungs- und Referatsmitarbeiter ist es aus dienstlichen Gründen interessant, wie über ihre Beschluss-Vorschläge diskutiert wird. Man stelle, so die Stadt, ein erhöhtes Interesse von außen fest, wenn etwa über Vorschläge aus den Bürgerversammlungen gesprochen wird. Womöglich werde es mit den nachträglich abrufbaren Sitzungen steigen. Der Kostenpunkt pro Sitzung für die Übertragungen liegt aktuell bei etwa 2000 Euro.

