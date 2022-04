Weniger Autos, mehr Bänke: Stadt will den Platz vor St. Stephan neu gestalten

Plus Weniger Stellplätze und mehr Bänke sollen für einladendere Atmosphäre im Augsburger Domviertel sorgen. Die Opposition sieht eine Benachteiligung der Stadtteile.

Die Stadt will nun Planungen erarbeiten, um den Stephans- und den benachbarten Gallusplatz im Domviertel umzugestalten. Beide Plätze würden aktuell von den Bewohnern und Bewohnerinnen nicht als Treffpunkte genutzt, weil sie zu unattraktiv sind.