Weniger Geld für Migranten-Sprachkurse: Das hat Folgen für Augsburger Einrichtungen

In den Sondierungs- und nun auch Koalitionsgesprächen von der Union und SPD geht es unter anderem um Migration. Gespannt werden die Ergebnisse auch von Augsburg aus verfolgt, denn viele Entscheidungen werden unmittelbare Auswirkungen haben. Das Integrationszentrum Tür an Tür und Bildungsträger, wie etwa die Augsburger Volkshochschule (VHS), warten ab, wie es künftig um die Finanzierung der Integrationskurse bestellt sein wird. Eine Kürzung dieses Postens im vorläufigen Bundeshaushalt 2025 hat dazu geführt, dass es bei Tür an Tür einen momentanen Aufnahmestopp bei Sprachkursen gibt. Bei der VHS ist die Finanzierung einiger Kurse ab September unklar.

