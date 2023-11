Augsburg

Weniger Kunden, mehr Service: Wie die Modehändler auf die Krise reagieren

Das Eckerle Studio in der Annastraße schließt (rechtes Bild). Das Modehaus Jung (linkes Bild) richtet sich an den Bedürfnissen der Kunden aus.

Plus Immer mehr Textilunternehmen schließen Filialen – auch in Augsburg. Experten sehen den traditionellen Modehandel vor Herausforderungen, doch sie seien zu meistern.

Von Andrea Wenzel

Der Modehandel steckt in der Krise, auch in Augsburg: Gerry Weber hat die Augsburger Innenstadt verlassen, Cos. Zapata und Görtz sind in der City-Galerie ausgezogen, Eckerle wird Ende 2024 die Flächen in der Annastraße aufgeben und nur noch das Haus am Rathausplatz betreiben, Rübsamen schließt Filialen und verkleinert sein Stammhaus in der Karolinenstraße. Befeuert wird dieser Wandel in der Branche durch den Online-Handel, Corona und die Inflation. Doch was bedeutet diese Entwicklung mittelfristig für stationäre Modehäuser, auch die in der Augsburger Innenstadt?

In der City-Galerie ist der Anteil an Textilgeschäften stabil, sagt Center-Leiter Axel Haug. Zieht ein Modehändler aus, folgte bisher ein neuer. Differenzierter betrachtet Andreas Gärtner, Chef des Schwäbischen Einzelhandelsverbands, die Lage: "Es verschieben sich Marktanteile." Der Online-Handel sei dabei der Gewinner, das zeige auch eine Berechnung des Bundesverbands des deutschen Textileinzelhandels. Liefen 2010 nur neun Prozent des Gesamtumsatzes der Modebranche online, werden es 2025 rund 40 Prozent sein. "Das hat zur Folge, dass stationäre Flächen schrumpfen", sagt Gärtner.

