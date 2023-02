Augsburg

vor 47 Min.

Weniger Zulauf, neue Themen: Was aus den Corona-Demos in Augsburg wurde

Plus Die einstigen Corona-Demos ziehen inzwischen weniger Menschen an. Sie widmen sich anderen Themen, der Ton bleibt scharf. Die Rede ist von "Krieg in unserem Land".

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Auch diesen Samstag sind wieder ein paar hundert Menschen zusammengekommen. Sie stehen in der Hallstraße, in der Kälte dieses Nachmittags, und wollen demonstrieren. Nur - gegen was? Einst ging es vor allem um Kritik an den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Jetzt tritt Michaela Königsberger ans Mikrofon und spricht unter anderem über die Verlängerung der Grundsteuer-Erklärung, den "Insekten-Wahnsinn" - eine neue EU-Verordnung erlaubt mehr Insekten als bisher in Lebensmitteln -, den "Asylanten-Zulauf", der nicht mehr gestemmt werden könne. Kein Wort von Corona, kein Wort von Pandemie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen