Wenn der Gartenteich zur Gefahr wird: So vermeiden Eltern Unfälle mit Kindern

Plus Unfälle mit Kindern passieren immer wieder. Geschieht ein Unglück, helfen oft Kinderintensivmediziner wie Dr. Thomas Völkl. Doch Eltern können vorbeugen.

Dr. Thomas Völkl steht im Gang der Notaufnahme, zwei Sanitäter und ein Notarzt schieben im Laufschritt eine Trage an ihm vorbei. Ein Kind, das zuvor in den Gartenteich gefallen war und zu ertrinken drohte, braucht Völkls Hilfe. Der Junge ist bewusstlos, ob er überleben wird, weiß Völkl zu diesem Zeitpunkt nicht. Völkl schildert diesen Fall aus seiner Erinnerung, erlebt hat der Kinder- und Jugendarzt solche Szenarien schon öfter, denn Notfälle mit Kindern gibt es immer wieder. Doch schon die Eltern können durch richtiges Verhalten einige Risiken vermeiden.